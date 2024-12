Uwaga na oblodzenia. Najnowsza prognoza pogody na święta

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

We wtorek, 24 grudnia, zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, choć na południu kraju niebo pozostanie całkowicie zasnute chmurami. W wielu miejscach spodziewane są opady deszczu, a na wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach może spaść od 2 do 5 cm śniegu. Po południu i wieczorem prognozowane są mgły, które mogą być marznące.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie, a w rejonach podgórskich, takich jak Bieszczady, od minus 3 st. C do 0 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych, nad morzem z zachodnich, a w centrum zmienny.

Ostrzeżenia meteorologiczne

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla południowej Polski, które obowiązują od wtorku wieczorem do środy rano. Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, co może prowadzić do oblodzenia.

Dodatkowo, ostrzeżenia przed gęstymi mgłami wydano dla znacznej części kraju, w tym dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego. Widzialność może miejscami spaść poniżej 200 m.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia

Anna Gryczman z IMGW zaznacza, że obecna pogoda jest bardziej jesienna niż zimowa, a wyraźniejsze ochłodzenie spodziewane jest dopiero w okolicach 6 stycznia.

W środę, 25 grudnia, zachmurzenie nadal będzie duże, z większymi przejaśnieniami w centrum kraju. Na południowym wschodzie mogą wystąpić słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na północnym zachodzie i północy spodziewane są opady deszczu i mżawki.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 st. C w rejonach podgórskich do 5-6 st. C na Wybrzeżu. Wiatr na południu będzie z kierunków północno-wschodnich, a na zachodzie z południowego zachodu.

Noc ze środy na czwartek przyniesie duże zachmurzenie i możliwe opady śniegu na wschodzie, przechodzące w deszcz ze śniegiem na zachodzie. Temperatura minimalna spadnie od minus 4 st. C na południu do 4-5 st. C na Wybrzeżu.

