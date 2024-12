Politycy składają świąteczne życzenia na platformie X

We wtorek na platformie X politycy złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.Słoiwa skierowane do Polaków w kraju i poza granicami przekazali Andrzej Duda i Agata Duda-Kornhauser .

Prezes Jarosław Kaczyński życzył, by sytuacja w Polsce szła w dobrym kierunku, a problemy z ostatnich lat zniknęły. - By zły czas minął, a nadszedł czas dobry - mówił lider Prawa i Sprawiedliwości. Dodał też, że życzy wszystkim, by "ta nadzieja, jaką niosą święta Bożego Narodzenia, była spełniona".