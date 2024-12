Czemu zaginęła Weronika? "Bardzo nietypowa sytuacja"

Weronika zaginęła 17 grudnia. Pojechała pociągiem do Szklarskiej Poręby. Po drodze maszyna miała jednak awaryjny postój, gdyż w Wałbrzychu na torach leżało powalone drzewo. Kobieta skorzystała z komunikacji zastępczej. Wiadomo, że udała się do Jakuszyc, a następnie skręciła na czerwony szlak w kierunku Kamieńczyka. Nie wiadomo jednak, czy tam dotarła.

- Nie wygląda na tych ujęciach z monitoringu na przestraszoną, nikt z nią nie idzie. Nie wiemy jednak, co było dalej - mówi "Faktowi" kom. Wojciech Jabłoński z policji we Wrocławiu.

- Znam tę rodzinę. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby Weronika zerwała kontakt. To jest bardzo nietypowa sytuacja dla Weroniki. Nigdy wcześniej nic podobnego nie miało miejsca - mówi "Faktowi" Mariusz Jędrzejewski, przyjaciel rodziny.