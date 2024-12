Tusk złożył PiS życzenia. "Wszystkim, nie tylko podejrzanym"

13 grudnia 2023 roku został powołany rząd Donalda Tuska. Premier w niemal rocznicę tego momentu postanowił zwrócić się do największej partii opozycyjnej.

W klipie dołączonym do wpisu, jako sukcesy gabinetu Tuska wymieniono: uruchomienie świadczenia 800 plus oraz wprowadzenie tzw. babciowego, bezpłatny program in-vitro, waloryzację emerytur oraz rentę wdowią, podniesienie renty socjalnej dla najbardziej potrzebujących do poziomu pensji minimalnej, odblokowanie "europejskich pieniędzy" na inwestycje i rozwój, budowę Kolei Dużych Prędkości, obniżenie składki zdrowotnej, wprowadzenie miesięcznego urlopu dla przedsiębiorców i kasowego PIT oraz budowę Tarczy Wschód i "najnowocześniejszej armii w Europie".