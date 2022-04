"Utrata świadomości sytuacyjnej". Jest raport komisji ws. incydentu z prezydentem Dudą na lotnisku w Zielonej Górze

Były naciski na załogę?

Komisja odniosła się również do sprawy ewentualnych nacisków pasażerów na załogę samolotu. Po godz. 22 w rozmowie z kontrolerem padły słowa dowódcy samolotu: "Jak to czasowo jest, bo tu z tyłu nas pytają najważniejsi pasażerowie co się dzieje" oraz "z tyłu nas też naciskają". Komisja podaje, że nie posiada informacji, by doszło do jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu pomiędzy pasażerami a pilotami. Jedyną informacją, jaka od pasażerów mogła dotrzeć do pilotów, było standardowe pytanie zadane przez szefową pokładu o spodziewany czas odlotu, aby mogła przekazać tę informację w zapowiedzi pokładowej.