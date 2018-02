"Utną głowę mojemu Przemkowi". Jadwiga Gosiewska chce zmiany pomnika syna

Jadwiga Gosiewska chciała pomnika, który upamiętniałby jej syna - zmarłego w katastrofie smoleńskiej Przemysława Gosiewskiego. Nie jest jednak zadowolona z efektu końcowego budowy. Twierdzi, że wyrzeźbiona postać nie przypomina jej syna. Chce radykalnych zmian.



- Nie podoba mi się ten pomnik. Postać nie przypomina Przemysława. To nie jest mój syn. Muszę to zmienić, trzeba ten pomnik poprawić - powiedziała Gosiewska w rozmowie z "Super Expressem". Jak tłumaczyła, podobne zdanie ma wiele osób, które w tej sprawie do niej dzwonią.