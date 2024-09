Uszkodzony statek płynie w stronę Bałtyku. Przewozi wybuchowy ładunek

Analityk o udziale statku w rosyjskiej wojnie hybrydowej

Według cytowanego przez "Information" i Danwatch analityka duńskiego instytutu Think Tank Europe Jacoba Kaarsbo, statek po wpłynięciu do Tromsoe przez kilka dni stał na kotwicy w pobliżu strategicznie ważnej bazy lotniczej NATO w Andoya. Jego zdaniem powiązania statku z Syrią i Rosją mogą wskazywać, że bierze on udział w rosyjskiej wojnie hybrydowej. "Ważne jest, aby sojusznicy zjednoczyli się w celu ustalenia strategii, tak aby to nie Dania czy Norwegia musiały same zajmować się tym problemem" - podkreślił Kaarsbo.