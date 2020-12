Uszka z grzybami. Przepis na święta Bożego Narodzenia

PRZEPIS NA USZKA Z GRZYBAMI

Uszka z grzybami - składniki

Uszka z grzybami - wykonanie

1. Jak zrobić farsz do uszek?

Pieczarki i cebulę pokroić w kostkę. Cebulę podsmażyć na maśle na patelni. Gdy cebula już się zeszkli, dodać pieczarki, przyprawy. Całość dusić pod przykryciem około 10 minut, co jakiś czas mieszając. Następnie zdjąć przykrywkę i podsmażać jeszcze chwilę farsz na średnim ogniu.

Składniki najpierw wymieszać w misce. Gdy będziemy mieć już gładką masę, ugnieść ciasto na stolnicy. Gdy ciasto nie będzie się już przyklejać do rąk, rozwałkować je na cienki placek. Wycinać z ciasta kwadraty lub kółka szklanką. Na każdy kwadrat/kółko położyć odrobinę farszu i lepić uszka.

Na koniec zagotować w garnku wodę z odrobiną oleju (by uszka się nie skleiły) i wrzucać uszka partiami. Nie zalecamy gotować w garnku od razu zbyt wielu uszek, by się nie skleiły.

Uszka gotować do momentu, aż wypłyną na górę.