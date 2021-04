"Ustawka", "frajerzy". W opozycji wrze. KO ma pismo, które ma uderzyć w Lewicę

Premier dogadany z Lewicą

Przypomnijmy: we wtorek 27 kwietnia przedstawiciele PiS - na czele z premierem Mateuszem Morawieckim - porozumieli się z liderami SLD, Wiosny i partii Razem co do wprowadzenia forsowanych przez Lewicę postulatów , które mają zostać zapisane w Krajowym Planie Odbudowy (w ramach którego Polska ma otrzymać z UE 250 mld zł).

Politycy KO w(y)zywają Lewicę

- Lewica usiadła do stołu z szulerem, podpisała zobowiązanie in blanco, którym rząd będzie wymachiwał w UE, mówiąc: mamy wszystko uzgodnione, nawet z opozycją, nie musząc tym samym wyspowiadać się Polakom, w jaki sposób będzie dzielił te pieniądze. To działanie absolutnie szkodliwe, nie mówiąc o złamaniu jakichkolwiek marzeń o wspólnocie opozycji - powiedział Wirtualnej Polsce poseł KO i były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz .

KO wskazuje na pismo ministerstwa

Lewica się broni

Przedstawiciele Lewicy przekonują, że to Koalicja Obywatelska - wraz z resztą opozycji - popełniła błąd, nie siadając do rozmów z rządem. - Lewicy udało się coś, co nie udało się w ostatnich sześciu latach żadnemu ugrupowaniu opozycyjnemu, a mianowicie skłonić rząd do tego, by podjął dialog z kimkolwiek z opozycji. Nie żałujemy tego, a oczywiście cieszymy się, że do takiej rozmowy doszło, że padły deklaracje, iż nasze postulaty do Krajowego Planu Odbudowy zostaną wzięte pod uwagę - powiedziała dziennikarzowi Wirtualnej Polski posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.