Ustawa o IPN zostanie zmieniona? "Tak sądzę, przecież ona jest idiotyczna"

Nadzieję na zmiany wyraziła w czwartek Zofia Romaszewska, doradczyni do spraw społecznych prezydenta Andrzeja Dudy. Zwróciła również uwagę do czego doprowadziła ustawa. - Teraz Żydzi kochają Niemców i nie lubią Polaków.

W rozmowie z TVN24 Romaszewska wskazała, że ewentualne zmiany powinny iść w takim kierunku, żeby przepisy zostały "bardziej uściślone". - Nie może być tak nieokreślone, że każdy kto wypowiada się nieładnie o Polakach, to natychmiast go do kryminału na trzy lata. No przecież tak też nie może być - oceniła doradczyni prezydenta. - Musi to być jasne - podkreśliła.