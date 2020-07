Ustawa 447. Departament Stanu opublikował raport ws. działań Polski. Chodzi o mienie żydowskie

W maju 2018 roku prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę JUST Act 447 dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. Chodzi głównie o dzieła sztuki oraz prywatne i komunalne mienie przejęte siłą, skradzione lub oddane pod presją w czasie Holokaustu.

Po podpisaniu ustawy przez Trumpa sekretarz stanu USA jest zobowiązany do tego, by przedstawić w dorocznym raporcie sprawozdanie o realizacji ustaleń zawartych w Deklaracji Terezińskiej. Uznaje się, że ta deklaracja nie ma charakteru wiążącego. Wspomniany akt m.in. nie określa sankcji wobec państw, które nie stosują się do jego postanowień.