Wołyń. 11 lipca – Ambasada Ukrainy wydała oświadczenie w sprawie Wołynia

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W tym roku minęła 77. rocznica tzw. krwawej niedzieli.

Wołyń. Krwawa niedziela 11 lipca 1943

11 lipca 1943 roku w ok. 100 miejscowościach na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. Była to tzw. krwawa niedziela. Ukraińcy wykorzystali fakt, że ludzie zgromadzili się w kościołach. W dniach 11 i 12 lipca 1943 r. UPA dokonała ataku na polskich mieszkańców łącznie ok. 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim.

Wołyń. 11 lipca 1943 mogło zginąć aż 8 tys. Polaków

Do krwawych mordów doszło w świątyniach m.in. w Porycku (dziś Pawliwka) i Kisielinie, spalono ok. 50 kościołów katolickich na Wołyniu. "Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem: ludzi palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią; gwałcono kobiety" - przypomina PAP. Według historyków, 11 lipca mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków - głównie kobiet, dzieci i starców.

11 lipca - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP

Jak podaje PAP, uchwałą z 22 lipca 2016 r. - ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP - Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Tym samym wyrażono wdzięczność do tzw. Sprawiedliwych Ukraińców, którzy nie wzięłi udziału w mordzie Polaków, tylko im pomagali.

Rzezi Wołyńskiej dokonywanywali w latach 1943-1945 ukraińscy nacjonaliści z OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji. Mordowali obywateli II Rzeczypospolitej (Polaków, Żydów, Ormian, Czechów i przedstawicieli innych mniejszości narodowych).

11 lipca 2020. Oświadczenie Ambasady Ukraińskiej w Polsce w sprawie Wołynia

"11 lipca - wspólny ból Ukraińców i Polaków... - napisała Ambasada Ukraińska w Polsce. - Dziś wspólnie z polskim narodem solidarnie oddajemy hołd niewinnym ofiarom Wołynia, nie dzielimy ich na swoich czy obcych. To był i pozostaje nasz wspólny ból. [...] Wzajemna nienawiść między Ukraińcami i Polakami, ówczesnymi obywatelami jednego wspólnego państwa - II Rzeczypospolitej, w swoim apogeum miała przerażajace nieludzkie objawy i doprowadziła do śmierci tysięcy niewinnych ludzi zarówno Polaków, tak i Ukraińców oraz przedstawicieli innych narodowości. My zdecydowanie potępiamy jakiekolwiek przejawy przemocy, doprowadzające do ludobójstwa na tle narodowościowym. Celowym zbrodniom przeciwko niewinnej ludności niema żadnego usprawiedliwienia" - czytamy w oświadczeniu Ambasady Ukraińskiej.