Usnarz Górny. Pogranicznikom zostało do wykonania jedynie 1,5 km płotu

Według doniesień PAP do ukończenia płotu na granicy polsko białoruskiej w okolicach Usnarza Górnego pozostało już bardzo niewiele. Jednak z uwagi na charakter terenu może to być najtrudniejszy odcinek, są to bowiem obszary podmokłe. Obecnie zapora ma kończyć się ok. 700 metrów przed obozowiskiem uchodźców od kierunku północnego i w tej samej odległości od południa.