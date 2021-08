Usnarz Górny. Ksiądz podziękował za pomoc potrzebującym

- Kochać Pana Boga, to być w niedzielę na mszy świętej, przystępować do sakramentów świętych, żyć tak, jak Chrystus powiedział, kochać Boga i kochać drugiego człowieka, bliźniego bez względu na to, jakie ma wyznanie, jaki kolor skóry i kim jest - mówił podczas niedzielnego kazania ksiądz Wojciech Dąbrowski.