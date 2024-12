Usłyszeli krzyk kobiety. Nastolatkowie ruszyli na pomoc

Nastolatkowie bez wahania ruszyli w pogoń. - Byliśmy w szoku, że ten mężczyzna w średnim wieku może biec tak szybko i że ma w sobie tyle siły, bo udało nam się go złapać dopiero po przebiegnięciu około 500 m na pobliskim osiedlu - relacjonuje w rozmowie z "Faktem" Seweryn.

Po schwytaniu mężczyzny, chłopcy zaprowadzili go do sklepu, z którego ukradł paczkę kawy. Wkrótce na miejscu pojawili się policjanci, którzy pogratulowali młodym bohaterom i odprowadzili ich do domu. Okazało się, że 36-letni złodziej był dobrze znany obsłudze sklepu, ponieważ notorycznie tam kradł.