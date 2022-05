Usłyszał wyrok za zabicie rodziców i brata. Motywacja jest szokująca

Szokująca motywacja. "Nienawiść wobec otoczenia"

Marcel C. przyznał się do zabójstwa. Tłumaczył śledczym, że dokonał zbrodni, bo rodzice zmuszali go do nauki, nie pozwalali grać na komputerze i nie pozwalali mu wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Był także zazdrosny o młodszego brata. Z uzyskanej opinii biegłych lekarzy psychiatrów wynika, że był i jest osobą w pełni poczytalną.