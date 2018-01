USA zbudują nowy typ bomby atomowej. Ma odstraszyć Rosję w Europie

Administracja Trumpa planuje opracowanie nowego typu taktycznej broni jądrowej. Chodzi o stworzenie mniejszych i łatwiejszych w użyciu głowic do rakiet Trident. Ruch skierowany jest przeciw Rosji i Chinom. Ale Rosja także pracuje nad własnym arsenałem - w tym bronią elektromagnetyczną.

Nowym dodatkiem do arsenału ma być nowa głowica o niskiej sile rażenia, przeznaczona dla rakiet Trident D5. To pocisk balistyczny wystrzeliwany z okrętów podwodnych. Głównym celem takiego ruchu ma być odstraszenie Rosji od korzystania z taktycznej broni nuklearnej w Europie. Bazuje to na założeniu, że w ewentualnym konflikcie Rosja użyłaby takiej broni we wczesnej fazie konfliktu. Problem w tym, że według ekspertów, jest to błędne założenie.

Ale nie jest to jedyny typ broni EMP, nad jakimi pracują Rosjanie. Ministerstwo Obrony zastanawia się też nad wznowieniem zarzuconego wcześniej programu Raniec-E. To system obrony przeciwlotniczej, który opierać się ma nie na rakietach, lecz strumieniu promieniowania o mocy 500 megawatów. Ma być na tyle silne, by być w stanie zneutralizować wszystkie rakiety i samoloty wroga w zasięgu 40 kilometrów. Taki system byłby szczególnie przydatny w obliczu zagrożenia ze strony dronów. To, jak poważne jest to zagrożenie, pokazują ostatnie ataki na rosyjskie bazy w Syrii. W ostatnich dniach były one celem ataków chmary dronów. Nikt nie wie, do kogo należą.