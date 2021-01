USA. Zamieszki w Waszyngtonie. Były szef GROM mówi o zagrożeniu terrorystycznym

Przypomnijmy, w Waszyngtonie doszło do starć zwolenników prezydenta Donalda Trumpa z policją. Tłum wtargnął do siedziby Izby Reprezentantów i Senatu. Interweniowała Gwardia Narodowa.

W zamieszkach śmierć poniosły 4 osoby, a 52 zostały zatrzymane. Co najmniej 14 policjantów zostało poszkodowanych. W Waszyngtonie został ogłoszony stan wyjątkowy, który będzie obowiązywał do 21 stycznia, czyli pierwszego dnia po zaprzysiężeniu Joe Bidena.

USA. Ekspert mówi o postawie Donalda Trumpa

- Do tej pory pod Kapitolem wystarczyło, że stał policjant, a ludzie przestrzegali prawa i porządku. W środę ta bariera została przekroczona, bo wezwał do tego bezpośrednio Donald Trump. Mimo późniejszych próśb o uspokojenie sytuacji, nadal kontynuował swoją narrację o nieuznawaniu wyników demokratycznych wyborów. Z jednej strony pokazywał, że chce ugasić pożar, a równocześnie podsycał ogień - mówi Wirtualnej Polsce gen. Roman Polko.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby amerykańskie służby nie miały informacji o możliwości przebiegu demonstracji. Wygląda na to, że trafiały one bezpośrednio do administracji prezydenta Donalda Trumpa, która umożliwiła i dała zielone światło zamieszkom w Kongresie. Dla podburzania tłumu Trump nie zawahał się użyć swojej władzy i służb. To rzecz bez precedensu - ocenia generał.