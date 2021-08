USA. W sklepach zaczyna brakować amunicji. Powód zaskakuje

W ciągu ostatnich dwóch lat import amunicji do Stanów Zjednoczonych z Rosji, Unii Europejskiej oraz Korei Południowej wzrósł aż o 225 proc. Jak podaje Associated Press, na razie nie przełożyło się to na zatrzymanie wzrostu cen, które przy takim popycie poszybowały w górę.