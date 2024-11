USA. W siedmiu stanach wyborcy przegłosowano prawo do aborcji

W 2022 r. sąd najwyższy USA uchylił orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973, które ustanowiło federalne prawo do przerwania ciąży do momentu, gdy płód będzie w stanie przeżyć poza organizmem matki. W rezultacie tego werdyktu przed poszczególnymi stanami otworzyła się możliwość ograniczenia lub zakazu aborcji, co wykorzystało 21 stanów.