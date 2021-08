USA. Urzędnik zdefraudował prawie 13 mln dolarów. Opłacał strony z pornografią

Został jednak oskarżony o zdefraudowanie 12,8 mln dolarów. Według ustaleń śledczych, zajęło mu to sześć lat. Od 2014 do 2020 r. kupował za pieniądze organizacji m.in. subskrypcję na stronach pornograficznych. Zdarzało mu się też płacić za dostęp do tancerek, striptizerek oraz internetowych czatów erotycznych.