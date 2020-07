USA: Szczepionka na COVID-19 wchodzi w ostatnią fazę testów

30 tysięcy zdrowych ochotników w stu miejscach w USA weźmie udział w testach szczepionki na koronawirusa. To trzeci i najważniejszy etap badań nad szczepionką, jeśli da on pozytywne rezultaty, preparat będzie mógł wejść do powszechnego użytku.

Szczepionka na koronawirusa wkrótce ma być dostępna (Flickr)