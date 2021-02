USA. Strzelanina w Oklahomie. Napastnik zastrzelił dzieci

Policja otrzymała zgłoszenie o strzałach w jednym z domów w Muskogee we wtorek w godzinach porannych czasu lokalnego. Po przyjeździe na miejsce doszło do wymiany ognia między uzbrojonym mężczyzną a funkcjonariuszami. Napastnik nie został postrzelony ale policjantom udało się go zatrzymać po krótkim pościgu.