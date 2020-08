- To był początek briefingu. Siedzieliśmy w pokoju dla dziennikarzy, gdy nagle do Donalda Trumpa podszedł agent Secret Service i zaczął szeptać mu do ucha - relacjonował Marcin Wrona, korespondent TVN24 w Waszyngtonie.

USA. Strzały koło Białego Domu. Donald Trump ewakuowany

Zdaniem dziennikarza Trump początkowo nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia. - Dopiero po kilku sekundach zrozumiał, że musi iść z funkcjonariuszami. Cały Biały Dom został na chwilę zablokowany - kontynuował Wrona.