USA reagują na decyzję Turcji. Wstrzymują dostawy do myśliwców F-35

USA wstrzymały dostawy do Turcji części zamiennych i wyposażenia dodatkowego do myśliwców F-35. Pentagon poinformował, że jest to spowodowane decyzją tureckiego rządu o zakupie rosyjskiego systemu rakietowego S-400.



- W oczekiwaniu na jednoznaczną decyzję Turcji rezygnacji z systemu S-400, dostawy związane ze zdolnością operacyjną samolotów F-35 zostały wstrzymane - powiedział rzecznik Pentagonu, cytowany przez RMF FM.

USA już wcześniej ostrzegały, że wstrzymają się z dostawą.

Według Pentagonu i innych krajów NATO rosyjski system zagrozi bezpieczeństwu i jest niezgodny ze standardami NATO.

Pojawia się także ryzyko, że zakup przez Turcję tak amerykańskiego jak i rosyjskiego sprzętu mógłby dać Moskwie możliwość dostępu do najnowocześniejszej amerykańskiej technologii i opracować sposoby zwalczania myśliwców F-35.

