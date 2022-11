USA przejęło irański statek. "Ogromne ilości" zabezpieczone

Wsparcie Iranu dla rebeliantów

W październiku wygasło półroczne zawieszenie broni w Jemenie. Jednocześnie pojawiły się obawy, że mimo dyplomatycznych wysiłków dojdzie do eskalacji wojny. Do tej pory zginęło tam ponad 150 tysięcy osób, w tym blisko 15 tysięcy cywilów. Od 2014 obowiązuje narzucone przez ONZ embargo na transfer broni do Huti. Mimo to rebelianci regularnie otrzymują uzbrojenie z Teheranu.