USA. Poszli na milkshake'a. Trzy osoby nie żyją

Listeria to bakteria wywołująca listeriozę. Jest niebezpieczna, może wywoływać ciężkie zatrucia a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Do objawów zalicza się: gorączkę, bóle mięśni, dezorientację i drgawki. Co ciekawe, nie wszyscy zakażeni muszą chorować. Szczególnie narażeni są osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby z obniżoną odpornością. Szacuje się, że co roku około 1600 Amerykanów zapada na infekcję. 260 z nich umiera.