USA. Pierwsza w historii transpłciowa osoba w rządzie

USA. Joe Biden: To historyczny wybór

Levine pełniła do tej pory funkcję sekretarza zdrowia stanu Pensylwania. Jeśli senat zatwierdzi propozycję Bidena, to stanie się ona pierwszą w historii transpłciową osobą w rządzie USA, w którym obejmie stanowisko zastępczyni sekretarza zdrowia. "Jest to historyczny wybór głęboko wykwalifikowanej osoby, która pomoże kierować wysiłkami naszej administracji w zakresie zdrowia" - zapewnia Biden w oświadczeniu.