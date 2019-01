USA: Napad na bank na Florydzie. Pięć osób poniosło śmierć z rąk napastnika

Na Florydzie doszło do napadu na jeden z banków. Napastnik otworzył ogień i zastrzelił pięć osób. Podejrzany 21-latek trafił w ręce policji.

Do zdarzenia doszło w środę ok. 12:30 czasu lokalnego. Do banku SunTrust w miejscowości Sebring na Florydzie wszedł 21-letni mężczyzn z bronią palną, po czym zaczął z niej strzelać do osób znajdujących się wewnątrz budynku. Pięć osób poniosło śmierć na miejscu.