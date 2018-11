USA nałożyły sankcje na Iran. Polska na tym może tylko stracić

Amerykańskie sankcje przeciwko Iranowi weszły w życie. Poprzedził je niezwykły pojedynek na memy. Teraz czas liczyć straty i zyski. Polska będzie na minusie. Na sankcjach można też świetnie zarobić. Już widać, że Turcja ostrzy sobie zęby na wielkie pieniądze.

To może być pierwszy przypadek w historii, gdy wejście w życie potężnych sankcji oznaczających wielkie, międzynarodowy spór, ogłoszono w mediach społecznościowych. Najpierw prezydent Donald Trump opublikował mem "Sanctions are comming" nawiązujący do serialu Gra o Tron. Irańska Gwardia Rewolucyjna odpowiedziałam zdjęciem dowódcy brygad Al Kuds, gen. Suleimaniego z podpisem "Stanę przeciw tobie". HBO, właściciel serialu, odpowiedział pytaniem retorycznym „Jak w języku Dothraktów mówi się "nadużycie znaku towarowego"?