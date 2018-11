USA: nałożono nowe sankcje na Wenezuelę, Kubę i Nikaraguę. "Nikczemne kolebki komunizmu na Zachodniej Półkuli"

John Bolton, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, w czwartek poinformował o nałożeniu nowych sankcji na Wenezuelę, Kubę i Nikaraguę. Zagroził kolejnymi karami i nazwał te kraje „trojką tyranii” i „nikczemnymi kolebkami komunizmu na Zachodniej Półkuli”.

Sankcje nałożone na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro

Jak pisze amerykańska agencja prasowa Associated Press, sankcje nałożone wcześniej na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro (przez administracje Trumpa), mają zmusić go do powrotu do rządów demokratycznych. Dodatkowo ma zostać wprowadzony zakaz handlu wenezuelskim złotem dla obywateli amerykańskich. Jak twierdzą przedstawiciele administracji, Maduro , aby obejść wcześniejsze sankcje, wyeksportował nielegalnie do Turcji 21 ton złota, w nadziei na podreperowanie zrujnowanej wenezuelskiej gospodarki.