USA. Nagle usłyszeli "eksplozję". Wskazano przyczynę głośnego "wybuchu"

Według Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej meteoryt to "kawałek kosmicznej skały wchodzący w ziemską atmosferę" - czytamy w CNN. Charakterystyczna jasna smuga, która przypomina "spadającą gwiazdę" to w rzeczywistości "niezwykle gorące powietrze, które jest wówczas wytwarzane". Skały zwykle spalają się, nim dotrą do ziemi.