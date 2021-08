USA. Milionowy przypadek koronawirusa w Nowym Jorku

Jak podał portal Gothamist, cytowany przez PAP, wzrost zakażeń skłonił administrację burmistrza Billa de Blasio do ogłoszenia, by przed wejściem do restauracji, siłowni, na spektakle i inne zgromadzenia publiczne w zamkniętych pomieszczeniach nowojorczycy okazywali świadectwo szczepienia przeciw COVID-19.