USA. Miliarder oskarżony o handel nieletnimi. Utrzymywał kontakty z Trumpem

USA. Miliarder Jeffrey Epstein został oskarżony o handel nieletnimi dziewczętami i seksualne wykorzystanie kilkudziesięciu z nich. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Epstein miał utrzymywać kontakty m.in. z Donaldem Trumpem, Billem Clintonem, Kevinem Spacey i brytyjskim księciem Andrzejem.

Miliarder nie przyznał się do winy. Grozi mu do 45 lat więzienia. Pojawił się również wniosek, by nie zwalniać Epsteina za kaucją. Powód? Istnieje ryzyko, że mógłby uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Obecnie miliarder jest pod "stałym nadzorem".