USA: konferencja nt. Bliskiego Wschodu. Polska drugim gospodarzem, a z uczestnikami spotka się Andrzej Duda

USA i Polska - konferencja nt. Bliskiego Wschodu

Jak zapowiedział amerykański sekretarz stanu, Mike Pompeo , w Polsce ma odbyć się globalna konferencja dotycząca sytuacji na Bliskim Wschodzie Wydarzenie na skalę międzynarodową będzie koncentrować się na zagadnieniach stabilności, pokoju, wolności oraz bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu. Należy podkreślić, że według słów Mike’a Pompero jego ważnym elementem ma być zapewnienie, że Iran nie stanowi destabilizującego czynnika. Potwierdziło to Ministerstw Spraw Zagranicznych, które w specjalnym komunikacie wydanym wspólnie z amerykańskim rządem podkreśliło, iż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone będą jego współgospodarzami. Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie zaplanowano na 13-14 lutego 2019 w Warszawie. Do udziału w spotkaniu zaproszono liczne państwa.

USA i Polska – Andrzej Duda spotka się z uczestnikami konferencji

Wiadomo, że na spotkaniu będą toczone dyskusje na temat kwestii kluczowych dla stabilności Bliskiego Wschodu, takich jak terroryzmu, ekstremizmu, rozwoju i proliferacji pocisków rakietowych, bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa handlu morskiego. Z uczestnikami międzynarodowej konferencji spotka się prezydent Polski - Andrzej Duda. Szef gabinetu prezydenta RP, Krzysztof Szczerski, oznajmił, że spotkanie byłoby przygotowywane już od dłuższego czasu. To kolejny element wskazujący na zaangażowanie Polski w dyplomację wielostronną, która służy polityce globalnego bezpieczeństwa. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w drugim roku członkostwa RP w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przypominamy, że Polska objęła niestałe, dwuletnie członkostwo w RB ONZ w styczniu 2018. Będzie je sprawować do końca bieżącego roku.