USA. Kolejne protesty po śmierci George'a Floyda. Rowerzysta zaatakował dziecko rozdające ulotki

Protesty i zamieszki w Stanach Zjednoczonych trwają od 25 maja. To właśnie wtedy podczas interwencji policji zmarł 46-letni George Floyd. Według niezależnej sekcji zwłok przeprowadzonej na zlecenie rodziny ofiary, Afroamerykanin zginął na skutek uduszenia. Funkcjonariusz przez ponad 8 minut dociskał jego szyję i plecy kolanem do ziemi.

W czwartek w Minneapolis odbyły się uroczystości żałobne Floyda. Udział w nich wziął m.in. młodszy brat zamordowanego mężczyzny Rodney Floyd, który zaznaczył, że jego brat zawsze stawał w obronie każdej niesprawiedliwości. Jego drugi brat- Terrence - stwierdził, że jest dumny z trwających w USA protestów, jednak nie popiera zniszczeń, do których doszło w niektórych stanach.

Śmierć 46-latka skomentował także pastor Al Sharpton, działacz na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów. - Nastał czas, by powstać w imię George'a i powiedzieć, by zabrano kolano z naszych szyj - powiedział duchowny.

Śmierć George'a Floyda. Protesty słabną

Do aktu agresji doszło też w stanie Maryland, gdzie rowerzysta zaatakował przechodniów w okolicznym parku. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak Mężczyzna podchodzi do kobiety i zaczyna jej ubliżać. Następnie cofa się do małoletniej dziewczynki i przytrzymując ją wyrywa z rąk ulotki upamiętniające śmierć George'a Floyda - donosi NY Times.