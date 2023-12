USA: Kobieta skazana na pracę w fast foodzie. To kara po awanturze, jaką urządziła w barze

Przyczynić się mogła do tego relacja poszkodowanej i zakres traumy, jaki wiązał się dla 26-latki z tym incydentem. Zanim burrito znalazło się na twarzy Emily, która stała za kasą, klientka dwukrotnie zmieniała zamówienie. 17-latek, który to trudne realizował zamówienie, dodawał kolejne składniki, by zaspokoić wygórowane oczekiwania. Hayne wyszła z jedzeniem, ale wróciła kilka minut później, by wyładować swoją złość na kasjerce.