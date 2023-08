Koszmar w sieci fast- food. Napastnik wbił w głowę mężczyzny kij z flagą amerykańską

W 2020 r. Sąd Najwyższy orzekł, że prokuratorzy z Oklahomy nie mają uprawnień do prowadzenia spraw karnych przeciwko oskarżonym, którzy są obywatelami plemiennymi w dużej części wschodniej Oklahomy, ponieważ pozostaje ona rezerwatem Indian amerykańskich. Obszar ten obejmuje większość Tulsy, drugiego co do wielkości miasta w stanie.