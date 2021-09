USA. Katastrofa na Pacyfiku. Trwają poszukiwania ciał marynarzy

Do katastrofy śmigłowca doszło w miniony wtorek ok. godz. 16:30 czasu lokalnego. Podczas rutynowego lotu z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn maszyna runęła nagle do oceanu. Stacja NBC przytoczyła wypowiedź rzecznika prasowego III Floty USA porucznika Sama Boyle'a, który poinformował, że jedna osoba z załogi została uratowana. Jej stan zdrowia nie jest jednak znany.