USA. Impeachment Donalda Trumpa. Republikanie się tłumaczą. "Ta porażka jest niewybaczalna"

Członkowie Izby Reprezentantów zagłosowali w środę za impeachmentem Donalda Trumpa. Prezydentowi USA zarzuca się "podżeganie do powstania". Przeciw było 197 parlamentarzystów. Za było 232, z czego 10 republikanów. To właśnie z ramienia Partii Republikańskiej Trump został prezydentem. Polityk już raz był oskarżony w procedurze impeachmentu. Wówczas został uniewinniony w zdominowanym przez republikanów Senacie.

Teraz nie wiadomo, czy całą procedurę uda się doprowadzić do końca. Czas upływa 20 stycznia, kiedy to zostanie zaprzysiężony Joe Biden. Jeśli nie uda się odwołać Trumpa z funkcji prezydenta, to możliwe, że cała procedura będzie kontynuowana po tym, jak polityk przestanie być prezydentem USA. Lider większości republikańskiej w Senacie Mitch McConnell uważa, że "Kongres powinien skupić się na zapewnieniu bezpiecznej inauguracji i przekazaniu władzy administracji Bidena".

Fred Upton zapowiadał, że "pociągnięcie Trumpa do odpowiedzialności musi być jasnym sygnałem, że USA nie będzie tolerować wysiłków żadnego prezydenta, aby utrudnić pokojowe przekazanie władzy drugiemu". Według Petera Meijera Trump "zdradził swoją przysięgę, starając się podważyć proces konstytucyjny, przez co ponosi odpowiedzialność za podżeganie do powstania, do którego doszło w zeszłym tygodniu".