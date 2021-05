USA i Rosja rozmawiają na Islandii. Co z tego wyniknie? "To wyraźny sygnał"

W stronę stabilizacji?

Jeszcze przed spotkaniem Antony'ego Blinkena z Siergiejem Ławrowem, na marginesie Rady Arktycznej w stolicy Islandii Rejkjawiku, strona amerykańska podała, że będzie ono okazją do sprawdzenia, "czy można osiągnąć relacje z Moskwą, które będą bardziej stabilne i przewidywalne". Sam Ławrow jeszcze przed wyjazdem na Islandię zdążył się do tych słów odnieść. - Najwyraźniej podjęto decyzję, by zmierzać do stabilnych i przewidywalnych relacji z Rosją. Jeśli jednak chodzi o ciągłe i przewidywalne sankcje, to tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy konkretnych działań, a nie słów, które słyszeliśmy już wiele razy - powiedział Ławrow.