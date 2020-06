USA. George Floyd - protesty. Protestujący spadł z pomnika Konfederacji w Wirginii. Odniósł poważne obrażenia

USA. Protesty po śmierci George'a Floyda

Do protestów doszło w mieście Richmond. Na początku demonstranci zachowywali się pokojowo, ale z biegiem czasu doszło do licznych incydentów chuligańskich. Protestanci obalili pomnik generała Konfederacji. Jak poinformowała policja z Portsmouth w stanie Wirginia, jeden z mężczyzn podczas tej sytuacji spadł z posągu i został poważnie ranny.

Demonstrujący został odwieziony do szpitala. Jak przekazała telewizja NBC, mężczyzna uderzył głową o chodnik. Ucierpiała jego czaszka. Do tego stracił dużą ilość krwi. Jego życie jest zagrożone. Policja bada incydent i póki co nie aresztowała nikogo w tej sprawie.