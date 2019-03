USA: Facebook zablokował reklamy kandydatki na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elizabeth Warren ingeruje w cyfrowy biznes

USA: Facebook zablokował reklamy Elizabeth Warren. Kandydatki na prezydenta Stanów Zjednoczonych dąży do uregulowania wielkich technologicznych monopolistów.

USA – Facebook zablokował reklamy Elizabeth Warren

Kandydatka w prawyborach prezydenckich w USA, Elizabeth Warren, zamierza walczyć o uregulowanie wielkich technologicznych monopolistów. Przypominamy, że już, kiedy amerykański rząd chciał rozbić Microsoft na mniejsze spółki, co finalnie udało się tylko po części, doprowadzając do dołączenia przeglądarki Internet Explorer do systemu Windows. Warren postanowiła pójść o krok dalej i nie zamierza rozbijać tylko jednej z wielkich, technologicznych korporacji. Jak podaje Wyborcza, jej postulat obejmuje stworzenie nowych, antymonopolowych zasad, które mają obowiązywać wszystkich gigantów.