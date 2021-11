USA dołączyły do Polski. Lista demokracji, które się uwsteczniają

"Widoczne pogorszenie" demokracji w USA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance to instytucja z siedzibą w Sztokholmie badająca demokrację. Wskazuje na "widoczne pogorszenie" w USA, które według IDEA, rozpoczęło się w 2019 roku. "W tym roku po raz pierwszy zakwalifikowaliśmy Stany Zjednoczone jako cofającą się demokrację" - czytamy w raporcie.