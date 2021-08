USA. Brzeziński ambasadorem w Polsce? Biden przesłał kandydaturę do senatu

To wynik ograniczonego czasu na debatę, późnego przesyłania kandydatur przez prezydenta, a także blokadę nominacji dyplomatycznych przez republikańskiego senatora Teda Cruza, który protestuje w ten sposób przeciwko podejściu administracji Joe Bidena m.in. do kwestii Nord Stream 2. Co więcej, w tym tygodniu Senat udaje się na miesięczną wakacyjną przerwę w obradach.