USA. Chaos w Białym Domu, Donald Trump w sporych tarapatach

Rutynowa procedura, w której amerykański Kongres oficjalnie potwierdza głosowanie Kolegium Elektorów, a tym samym wyniki demokratycznych wyborów prezydencich, w tym roku przyniosła chaos. Wściekły tłum zwolenników Donalda Trumpa po wiecu urzędującego prezydenta wdarła się do Kapitolu - w skutek zamieszek zginęły 4 osoby. Część parlamentu jest zniszczona, a wiara w amerykańską demokrację mocno nadszarpnięta.

Po środowych wydarzeniach w Waszyngtonie Donald Trump wydaje się być osamotniony przez swoich stronników. Wspierający go w absolutnie każdej sytuacji senator Lindsey Graham oświadczył, że kończy swoją relację z republikaninem. - Nienawidzę tego, jak ta historia się kończy. Razem z prezydentem Trumpem mieliśmy wspaniałą podróż, ale nie możemy opóźniać wyników wyborów prezydenckich. Jeśli jesteś konserwatystą, to jest to najbardziej obraźliwa koncepcja na świecie, że jedna osoba może pozbawić praw wyborczych 155 milionów ludzi - mówił w Senacie polityk z Karoliny Południowej.