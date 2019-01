USA: Były szef Starbucksa chce zostać prezydentem. "Problemy Ameryki można rozwiązać po odejściu od "partyjnej polityki""

Howard Schultz, amerykański miliarder i były szef sieci kawiarni Starbucks, ogłosił, że planuje startować w wyborach na prezydenta USA w 2020 roku. Uważa, że trzeba odejść od głosowania tylko na Republikanów i Demokratów. Za największy problem USA uważa stale rosnący dług publiczny.

USA: Były szef Starbucksa chce kandydować na prezydenta

Schultz deklaruje się jako centrysta, ale w każdych wyborach wspierał i sponsorował dotychczas Demokratów. Był przeciwko cięciom podatków od korporacji i najbogatszych obywateli, potępia potępia rosnące nierówności dochodów i krytykuje obecnego prezydenta Donalda Trumpa za blokowanie uchodźcom wjazdu do USA.

USA: Eksperci o Schultzu: "Zaszkodzi Demokratom"

Eksperci twierdzą, że mógłby zabrać sporą część głosów Demokratom. - Jego kandydatura zaszkodzi Demokratom, bo jego "miękko" lewicowe poglądy przyciągną do jego obozu niektórych wyborców. Tym samym ułatwiłby reelekcję Trumpa - twierdzi Karlyn Bowman z American Enterprise Institute. Publicyści gazety "New York Times" uważają go za liberała w sprawach społeczno-kulturowych, ale też za konserwatystę w kwestiach fiskalnych.