USA: Będzie odwet za atak Islamskiego Ruchu Oporu na naszą bazę

"Zamierzamy zareagować, żeby ustanowić odstraszanie w takich sytuacjach i pociągnąć do odpowiedzialności te grupy, które nadal nas atakują" - dodał Jon Finer podczas swojego wystąpienia w programie ABC "This Week". "Możecie być pewni, że traktujemy to niezwykle poważnie" - podkreślił.