USA. Atak hakerski na Colonial Pipeline. Służby odzyskały prawie 64 bitcoiny

- Poprzez działania przeciwko całemu ekosystemowi, który napędza ataki dla okupu i cyfrową walutę, będziemy nadal używać wszystkich swoich środków i narzędzi, by zwiększyć koszty i konsekwencje ataków ransomware i innych cyberataków - oznajmiła Monaco. Jak dodała zastępczyni prokuratora generalnego USA, była to pierwsza operacja specjalnego zespołu powołanego do zwalczania internetowych wyłudzaczy.