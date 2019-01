USA: Amerykanie przerzucają wojsko na teren Polski. Ma to służyć wzmocnieniu wschodniej flanki NATO

Armia USA rozpoczęła kolejną rotację personelu i sprzętu stacjonującego na północnym wschodzie Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Przez Niemcy w ciągu najbliższych dni przejedzie kilkaset amerykańskich pojazdów wojskowych – podaje PAP. Może dojść do utrudnień w ruchu.

- Stacjonowanie gotowych do akcji jednostek USA w Europie w ramach operacji "Atlantic Resolve" jest dowodem na silne i nieprzerwane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na rzecz NATO i Europy” – głosi komunikat dowództwa wojsk USA w Europie w Wiesbaden – podaje PAP.

Z portu w belgijskiej Antwerpii ruszą konwoje wojskowe złożone z 20 pojazdów. Trasa prowadzi przez niemieckie autostrady w Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Saksonię-Anhalt, Brandenburgię i Saksonię. Konwoje będą poruszać się głównie w nocy, choć i tak może dojść do sporych utrudnień w ruchu. Pojazdy gąsienicowe natomiast przetransportowane zostaną koleją. Operacja ma zakończończyć się do połowy lutego.

Szef sztabu wojsk lądowych USA w Europie, Hartmut Renk, zapytany przez dziennikarzy "Bilda", dlaczego jednostki są przerzucane do Polski drogą lądową przez Niemcy, a nie bezpośrednio do polskich portów nad Morzem Bałtyckim, odparł: - Ćwiczymy w ten sposób transportowanie droga lądową, na duże odległości, gotowych do akcji oddziałów. Przerzucenie ludzi i sprzętu na front drogą morską jest w przypadku wojny mało realistyczne – cytuje PAP.